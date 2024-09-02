Mbi 1 orë ka zgjatur sesioni i ri parlamentar, teksa fjalimin e parë e mbajti dhe kryetarja e re e Kuvendit Elisa Spiropali.

NË PËRDITËSIM …

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