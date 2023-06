Pas pak do të nisë mbledhja e Kryesisë së PD-së për zgjedhjen e kryetarit të Partisë Demokratike. Bëhet me dije se të pranishëm deri në këto momente janë Arbi Agalliu, Kreshnik Collaku, Jemin Gjana, Fitim Zekthi, Gentian Gaba, Endri Hasa, Indrit Sefa, Roland Bejko, Taulant Zeneli e Gazment Koduzi. Mbledhjes nuk do t’i bashkohet Gazment Bardhi.

‘Braktisja’ e mbledhjes së kryesisë vjen një ditë pasi Sekretari i Përgjithshëm i PD-së, Bardhi kërkoi të thirrjes Këshilli Kombëtar si i vetmi organ që do mund të zgjidhte Kryetarin e ri të selisë blu.