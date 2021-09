Kuvendi do të mblidhet sërish ditën e hënë.

Në njoftimin zyrtar bëhet me dije se në mbledhjen që do të mbahet në orën 17:00 do të zgjidhen organet drejtuese të Kuvendit.

Ju njoftoj se seanca plenare e Kuvendit të Shqipërisë do të zhvillohet ditën e hënë, datë 13.09.2021, ora 17:00. (Urdhër nr. 1, datë 11.09.2021, i Kryetares së Kuvendit, znj. Lindita Nikolla, bashkangjitur këtij njoftimi.)

Në rendin e ditës të seancës është zgjedhja e organeve drejtuese të Kuvendit.

MARRË NGA BALKANWEB