PS ka bërë disa ndryshime në ekipin e drejtuesve politik për zgjedhje.

Blendi Gonxhja nuk do të jetë me drejtues politik për qarkun e Dibrës, por do të zhvendoset ne kryeqytet, konkretisht në zonën e Kombinatit ku ka shërbyer edhe më parë

Dibra përflitet per ministrin e brendshem Ervin Hoxha, por ende nuk është konfirmuar zyrtarisht.