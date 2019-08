Buxheti i shtetit në 7 muajt e parë të këtij viti ka zhbalanca të konsiderueshme duke qenë se shpenzimet janë rritur ndjeshëm krahasuar me të ardhurat, kjo sa i përket treguesve kryesor. Po ashtu krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, shpenzimet për investimet janë përkeqësuar dhe arka e shtetit rezulton me një humbje prej 6 miliard lekë ndërsa në periudhën janar-korrik 2018 ishin 2.4 miliard lekë më shumë. Të dhënat janë

zyrtare nga Ministria e Financave dhe shpenzimet e buxhetit janë rritur me 7% në 7 muajt e parë të këtij viti duke qenë kështu 3.8% më shumë se të ardhurat. Kjo rritje e shpenzimeve krahasuar me të ardhurat ka ndikuar në zgjerimin e humbjes në buxhet sa i përket termave vjetor. Një nxitje në këtë humbje jo të vogël në zërat përkatës të buxhetit kanë ardhur edhe nga zgjedhjet vendore të 30 qershorit. Në shpenzimet korente rritjen më të e madhe e kishin shpenzimet për zërin e pagave me 4 % të nxitura nga indeksimet që u

bënë në disa sektorë të administratës publike para zgjedhjeve lokale. Shpenzimet për personelin dhe pagat në këtë 7 mujor ishin 3,5 miliardë lekë më te larta (ose 30 milionë euro) se e njëjta periudhë e një viti më parë. Rritje më ritme të larta shënuan edhe shpenzimet operative dhe mirëmbajtje. Për periudhën janar-korrik 2019 ato arritën në 25,4 miliardë lekë, rreth 3,3 miliardë lekë më shumë ose 15% më të larta se një vit më parë.

Këto shpenzimet u nxiten nga rikonstruksionet dhe riparime në prag të zgjedhjeve lokale të 30 qershorit. Zgjedhjet kanë nxitur gjithashtu edhe shpenzimet për pushtetin lokal, të cilat pësuan rritje me 15 % në raport me vitin e kaluar. Pushteti vendor shpenzoi mbi 34.8 miliardë lekë në këtë periudhë nga 30.4 vitin e kaluar. Rritje u evidentua edhe në shpenzimet për mbrojtjen sociale me 6%, ku pjesa e madhe ka shkuar për mbulimin e

humbjes të skemës së pensioneve. Qeveria shpenzoi këtë vit 4.2 miliardë lekë ose 6 % më shume se vitin e kaluar nga taksat e shqiptarëve për të paguar pensionet që nuk u mbuluan dot nga të ardhurat e sigurimeve. Por teksa shihet se shpenzimet në total janë rritur në mënyrë të konsiderueshme në raport me ecurinë e katër viteve të fundit shihet se,

shpenzimet për investime që sjellin edhe zhvillimin e qëndrueshëm në vend janë zëri i vetëm që kanë pësuar rënie. Gjatë 7 mujorit për investimet kapitale u dhanë 33.8 miliardë lekë ose 1.76 miliardë lekë më pak se një vit më parë. Rënia e shpenzimeve në këtë zë ishte 5% bën të ditur revista Monitor.