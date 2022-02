Kryedemokrati Lulzim Basha e ka nisur fushatën elektorale nga Shkodra, historikisht një bastion i djathtë. Ai ka prezantuar kandidatin Xhemal Bushati, e ndërsa nuk i kurseu thumbat për Sali Berishën.

“Askush nuk i rren shkodranet, nuk e ka bërë Enver Hoxha për 50 vjet, e nuk mund ta bëjë askush sot. Xhemal Bushati është kandidati më i mirë për Shkodrën”, tha Basha.

Kandidati Bushati ka prezantuar programin elektoral.

“Do shikojmë nevojat, do rishikojmë buxhetin, do bëjmë më të mirën për Shkodrën, fermerët, bujqit janë pjesa më e rëndësishme e qytetit, ne do të punojmë të gjithë bashkë, të gjithë bashkë mund të bëjmë për naftën, e plehrat, por kanalet ujitëse, plehrat. T’i shërbejmë qytetarëve të Shkodrës, nuk do sundoj bashkinë e Shkodrës, do ta bashkëjetoj me qytetar, shërbimet e Bashkisë nuk do i marrin më në Bashki, po do vijë Bashkia te qytetarët, asnjëri nuk do të sorollatet.

Do bëjmë projekte për të ardhmen e Shkodrës, kjo është rruga jonë për të ardhmen, qyteti jonë është qytet turistik, i bekuar prej Zotit të gjithë ta shfrytëzojmë për të mirën e qytetarëve, punësimi do të jetë një nga punët tona imediate, biznes i fortë, qytet i fortë, biznesi është motori i ekonomisë, duhet ta mbështesim fort, si rrjedhojë do kemi punësim, do punojmë që shkollat tona të kenë standarte europiane. Shkodra është qytet human, do të ndihmojmë shtresat në nevojë për t’i dhënë dinjitetin e nevojshëm. Do mbështesim fort Vllazninë”, tha Bushati.