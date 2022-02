Në ora 15:10 në emisionin Studio e Hapur në Star Plus do të jetë i ftuar kandidati për deputet i PD për bashkinë Shkodër Xhemal Bushati. Në këtë intervistë të parë, Bushati do të flasë mbi kandidimin e tij, takimet me qytetarët, pikat kryesore të programit, si i sheh dy kandidatët e tjerë dhe a rrezikon PD ta humbasë bashkinë Shkodër për shkak të përçarjes.

Po ashtu do të tregojë se cilat do jenë vendimet e para nëse zgjidhet si kryebashkiak dhe shumë çështje të tjera për të cilat qytetarët kanë interes! Na ndiqni në 15:10 në Star Plus.