Kryeministri Edi Rama ka dhënë parashikimin e tij për zgjedhjet e 6 marsit. Ai ka thënë në një prononcim për gazetarët në Uashington, se Luzlim Basha nuk fiton asnjëherë dhe do të humbë për t’i qëndruar besnik profilit të tij.

“Basha nuk fiton dot asgjë, asnjëherë, në asnjë rast. Siç ka humbur gjithmonë do i qëndrojë besnik profilit të vet dhe do të humbasë gjithmonë. Aleanca mes Berishës dhe LSI është reale e do të intensifikohet sa më shumë që të përkufizohet ngjashmëria e tyre në raport me planetin”, tha Rama.

Ai tregoi më tej se ka një interes të shtuar të amerikanëve për të investuar në Shqipëri.

“Sekretari ka analizuar se rritja e interesit tregtar amerikan për Shqipërinë, lidhet drejtpërdrejt me rritjen e besimit te sistemi shtetëror në Shqipëri dhe drejtësia që është në kantier, por është në proces ndryshimi, patjetër që kjo është avantazh”, u shpreh kryeministri.

Më tej Rama theksoi se shpesh nuk mund të japë opinione në shumë çështje, kjo për shkak të vendit të vogël që përfaqësoj dhe rëndësisë së saj në arenën ndërkombëtare.