Kur duhen më pak se 80 ditë nga zgjedhjet në KQZ po ndërmerren hapa konkretë në drejtim të 25 prillit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi të regjistrojë sot 10 partitë e para të zgjedhjeve parlamentare të 25 prillit. Po sot, KQZ pranoi sot të autorizojë mbledhjen e firmave për dy kandidatë të pavarur.

Jozefina Topalli me partinë Lëvizja për Ndryshim, Myslim Murrizi me Partinë Lëvizja Demokratike Shqiptare dhe Astrit Patozi me partinë Bindja Demokratike janw tw parat qw kwrkuan regjistrimin si subjekte politike.

Partitë e regjistruara:

Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet Shpëtim Idrizi

Bindja Demokratike Astrit Patozi

Lëvizja për Ndryshim Jozefina Topalli

Lëvizja Demokratike Shqiptare Myslym Murrizi

Ora e Shqipërisë Zef Shtjefni

Aleanca Demokratike Shqiptare Eduart Abazi

Lëvizja e Legalitetit Shpëtim Axhani

Balli Komëtar Adriatik Alimadhi

Partia Emigracioni Shqiptar Kostaq Papa

Partia e Reformave Demokratike Krenar Rryçi

Kandidatët e pavarur

Pal Shkambi I pavarur, Shkodër

Plarent Aleksi I pavarur, Berat