Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka ndarë buxhetet përkatëse për subjektet pjesëmarrëse në zgjedhjet lokale të 14 majit. Sipas njoftimit të KQZ, tre partitë që përfitojnë më shumë të ardhura janë Partia Socialiste, me 42.833,466.73 lekë, Partia e Lirisë me 15,594,215.8 lekë dhe Partia Demokratike me 4.963.584.24 lekë.

Njoftimi i KQZ-së:

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve përcaktoi sasinë e fondit të buxhetit të shtetit që do t’u shpërndahet si paradhënie partive pjesëmarrëse në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 14 maj 2023.

Fondi 97,064,530.08 lekë u shpërnda si më poshtë vijon:

1. Partia Demokratike (PD) 4.963.584.24 lekë

2. Partia Republikane (PR) 3,012,429.13 lekë

3. Partia Aleanca Progresiste L.ZH.K 1,100,255.80 lekë

4. Partia Socialiste e Shqipërisë (PS) 42.833,466.73 lekë

5. Partia e Lirisë (PL) 15,594,215.8 lekë

6. Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet (PDIU) 4,260,606.71 lekë

7. Partia Fryma e Re Demokratike (FRD) 1,194,064.75 lekë

8. Partia Demokracia Sociale (PDS) 1,123,779.90 lekë

9. Partia Socialdemokrate (PSD) 0 lekë

10. Bindja Demokratike (BD) 639,798.69 lekë

11. Partia e Gjelbër (P.GJ) 797,915.09 lekë

12. Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë (ADK) 448,974.27 lekë

13. Aleanca Arbnore Kombëtare (AAK) 532,820.88 lekë

14. Partia Uniteti Kombëtar (PUK) 562,618.08 lekë

Komisioneri miratoi modelin e aktmarrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe partisë politike që përfiton fondet nga buxheti i shtetit dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.

Gjithashtu, miratoi kërkesat e televizioneve “Star Plus”, “Syri Tv”, “Klan Tv” dhe media online “Albanian Post”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore.

Në këtë seancë u vendos dhe dhënia e autorizimit për ndryshimin e vendndodhjes së QV nr. 1977/00, QV nr. 1977/01, QV nr. 1977/02, QV nr. 1977/03, QV nr. 2021/00, QV nr. 2021/01, Bashkia Tiranë, QV nr. 1080/00, Bashkia Bulqizë.

Përfundoi shqyrtimi administrativ i denoncimeve të Koalicionit për Reforma, Integrim dhe Institucione të Konsoliduara ndaj personave përgjegjës, për raportimin e veprimtarive publike.