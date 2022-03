Komisioneri Celibashi dhe Nënkomisionerja Pelinku kanë dalë në një komunikim me median pasi ka përfunduar numërimi i votave në 6 bashkitë që u votua dje. Celibashi në fjalën e tij e vuri theksin te fakti që procesi ishte i qetë dhe në respekt të Kodit Zgjedhor.

“Përgjithësisht nga ajo ç’ka KQZ vlerësoi procesi është karakterizuar nga zbatimi i Kodit Zgjedhor në përgjithësi dhe nga një qetësi në zhvillimin e procesit të votimit. Problematika të pakta janë evidentuar në ditën e votimit.Nuk ka pasur denoncime nga partitë politike apo shoqëria civile. Kemi pasur disa shqetësime në lidhje me votimin familjar. Nuk ka pasur denoncime apo raportime për shitblerjen e votës. Megjithatë mbetet për tu parë”, tha Celibashi. Kryekomisioneri i Zgjedhjeve tha se kemi pasur shqetësime në lidhje me votimin familjar.

"Nuk u zhvillua votimi në tre qendra votimi në Shkodër për shkak të kushteve ekstreme atmosferike dhe pse Komisioni bëri shpërndarjen e bazës materiale, por për komisionerët nuk ishte e mundur që të shkonin në detyrë. Në ditën e votimit nuk ka patur denoncime të karakterit administrativ. Nga komunikimet që ne kemi patur me përfaqësuesit e partive politike, kemi pasur disa shqetësime për votimin familjar, apo dhe problematika të karakterit organizativ administrues nga komisionerët, të paktën për KQZ-në nuk rezulton të ketë patur patur denoncime për shitblerjen e votës, kjo mbetet për tu parë në ditët në vijim, se ndoshta dikush ka evidentuar fenomene të tilla. Nëse janë nën përgjegjësinë e KQZ-së për t'i trajtuar të prezantohen pranë institucionit tonë. Nëse janë të tilla që konsiderohen si vepra penale t'i depozitojë pranë organeve kompetente.