ZGJEDHJET NË KOSOVË/ LAJÇAK JEP MESAZHIN E PARË: PRES TË PUNOJ ME QEVERINË E RE PËR VAZHDIMIN E DIALOGUT

I dërguari special i dialogut në Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak ka dhënë mesazhin e parë për zgjedhjet e 14 shkurtit.

Vetëvendosja është drejt fitores së sigurt, teksa Lajçak thotë se mezi pret të punojë me qeverinë e re për vazhdimin e dialogut.

Ai vlerëson zgjedhjet në Kosovë për pjekuri të institucioneve, aktorëve dhe partive politike.

STATUSI NGA MIROSLAV LAJÇAK

Zgjedhjet e djeshme në Kosovë demonstruan pjekuri të institucioneve të saj, të gjithë aktorëve relevantë dhe partive politike. Qytetarët kanë bërë që zëri i tyre të dëgjohet dhe unë pres që të punoj me qeverinë e ardhshme për vazhdimin e dialogut.

Yesterday’s elections in Kosovo demonstrated maturity of its institutions, all relevant actors and political parties. The citizens have made their voices heard and I’m looking forward to working with the incoming government on the continuation of the Dialogue. https://t.co/TM6mtxwCLA

— Miroslav Lajčák (@MiroslavLajcak) February 15, 2021