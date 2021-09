Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka deklaruar se nuk është rëndë dakord mes palëve politike për shtyrjen e zgjedhjeve lokale, që janë parashikuar të mbahen më 17 tetor të këtij viti.

Në një konferencë për media pas takimeve me përfaqësuesit e subjekteve politike, Presidentja Osmani deklaroi se IKSHPK ka rekomanduar shtyrjen e zgjedhjeve lokale, për shkak të situatës së krijuar nga pandemia, por sipas saj, nuk ka pasur dakordësi mes palëve politike.

“Përkundër rekomandimeve të IKSHP-së për shtyrje të zgjedhjeve, mendimi mbizotërues i subjekteve politike opozitare ishte kundër shtyrjes së zgjedhjeve. Unë mendoj se ky mendim mund të ketë pasoja për shëndetin e qytetarëve. Jam për një shtyrje sado të shkurtër të zgjedhjeve, që do të ishte në mbrojtje të qytetarëve tanë. Meqenëse Kushtetuta është e heshtur për shtyrjen e zgjedhjeve dhe mundësia e vetme është gjetja e konsensusit mes palëve, që në këtë moment mungon, unë i ftoj të gjitha subjektet politike, sidomos ata që nuk i kanë respektuar masat deri më tani, që t’i respektojnë masat përgjatë ditëve në vijim, deri më 17 tetor. Nëse ka eskalim të gjendjes, ne do të ulemi sërish e do të diskutojmë për datën e zgjedhjeve. Do ta shohim me kujdes situatën dhe nëse do të ketë situatë të rënduar, do të ulemi të diskutojmë sërish, por për momentin data e zgjedhjeve mbetet 17 tetori”, është shprehur Presidentja Vjosa Osmani.