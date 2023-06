Mbrëmjen e sotme është mbledhur Kryesia e Partisë Demokratike zyrtare. Pritet që sot të diskutohet në lidhje me zgjedhjen e kreun e ri të PD, proces që do të mbahet më 29 korrik. Kujtojmë se kandidaturat për postin janë Lulzim Basha dhe Gjergj Hani. Fushata e dy kandidatëve do të nisë më 24 qershor, ku kandidatët do të shkojnë në degë të flasin me demokratët. Pra kandidatët do të kenë në kohë pak më tepër se një muaj për t’u mbushur mendjen demokratëve për zgjedhjen e tyre në krye të PD zyrtare.

Të pranishëm në mbledhje:

Enkelejd Alibeaj

Indrit Sefa

Fitim Zekthi

Flutura Açka

Kreshnik Çollaku

Gazmend Koduzi

Xhemal Gjunkshi

Endri Hasa

Gentian Gaba

Jemin Gjana

Taulanda Jupi

Taulant Zeneli

Roland Bejko

Arber Agalliu

Online

Orjola Pampuri

Merita Bakiu

Agron Kapllanaj