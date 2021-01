Parlamenti grek sot ka nisur debatin për zgjerimin e ujërrave territoriale me 12 milje në detin Jon. Pikërisht sot po zhvillohet seanca për dekretin kurse nesër votohet.

Fjalën në seancë e ka marrë ministri i jashtëm grek, Nikos Dendias që deklaroi se me zgjerimin e ujërave tërritoriale në Jon Greqia fiton 13 mijë kilometra katror, ose përkthyer ndryshe një zgjerim prej 10% të territorit sovran duke ditur se gjithë vendi ka sipërfaqe prej rreth 135 mijë kilometrash katrorë.

Nikos Dendias nuk harron të përmendë edhe kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama për të cilin kujton se e ka përmendur se kjo është e drejtë e Greqisë, ashtu siç është zgjeruar më parë me 12 milje Shqipëria pa pyetur mirë vendin fqinj.

Ai gjithsesi falenderon palët për bashkëpunimin teksa ka kërkuar që të gjitha palë në Greqi të mbështesin zgjerimin e ujërave me 12 milje në Jon si një moment historik.

FJALA E NIKOS DENDIAS

Z. President, faleminderit që më dhatë të drejtën për të marrë fjalën. Unë nuk jam mësuar të ndërhyj në linjën e raportuesit, por disa gjëra janë thënë nga kolegu i nderuar të cilat duhet të sqarohen në mënyrë që të mos rrëshqas debatin në bazë të asaj që është thënë.

Për sa i përket Kretës, zonja dhe zotërinj, Kryeministri ka qenë në detyrë prej muajsh për zgjerimin e ujërave territoriale në Kretë. Dhe sigurisht që Kreta përfshin pjesën lindore të Kretës, nuk ka dyshim për këtë.

Sa i përket formalitetit të pretenduar të formulimit midis formulimit të Kryeministrit për zonat e pakufizuara dhe formulimit të Ministrisë së Jashtme për shelfin kontinental, unë mendoj se ato janë dy nivele të mbivendosura të së njëjtës gjë. Pozicioni i vendit në lidhje me shelfin kontinental grek është formuluar nga ligji Maniatis. Eshte keshtu. Sa i përket Zonës Ekonomike Ekskluzive, superstruktura e këtij shelfi kontinental në këtë zonë, fakti është i vërtetë. Nuk është demarkuar me marrëveshje me një nga vendet fqinje dhe unë po i referohem Turqisë. Sigurisht, unë e kuptoj se çfarë është në interesin e tij të shfaqet si një devijim. Unë e kuptoj atë shumë mirë, ne të gjithë e kuptojmë atë, por kjo nuk do të thotë se ekziston një mospërputhje. Unë do të bëj një deklaratë përfundimtare për këtë.

Sa për interpretimin e fjalëve të Kryeministrit, që nënkupton që ky Kryeministër do të negocionte ujërat territoriale me Turqinë, më lejoni t’ju them se kjo është kundër logjikës. Asnjë Kryeministër i Republikës Greke nuk do të negocionte kurrë çështjen e ujërave territoriale, sepse kjo është një çështje e sovranitetit dhe jo një çështje e negociatave.

Sigurisht, vendet fqinje e kuptojnë ushtrimin e së drejtës sonë. Italia e dinte. Ne i kishim thënë që do të zgjeronim ujërat tona territoriale. Kjo nuk do të thotë që ne negociuam me ta. Kryeministri shqiptar, Z. Rama bëri një deklaratë të qartë për nder të tij, kur u kritikua nga opozita shqiptare, se është e drejta jonë absolute, ashtu si Shqipëria kishte ushtruar të drejtën e saj absolute pa na pyetur mirë. Nëse ai do të na kishte informuar, unë nuk e di, unë nuk isha ministri kompetent atëherë.

Sa i përket çështjes që është e natyrshme në ligjërimin publik për çështjen e Berlinit, padyshim që dikush po i referohet bisedës telefonike midis këshilltarit diplomatik të Kryeministrit dhe këshilltarit diplomatik të Presidentit turk. Unë dua t’ju them sa më poshtë dhe t’ju tregoj në përgjithësi dhe horizontale. Këshilltarja diplomatike e Kryeministrit është sigurisht këshilltarja diplomatike e Kryeministrit, por ajo është një diplomat dhe në cilësinë e saj diplomatike është në varësi të Ministrit përkatës të Punëve të Jashtme dhe nuk do të thotë të ndjekë një politikë pa dijeninë e Ministrit të Punëve të Jashtme. Për këtë unë kam bërë një deklaratë të qartë që e dija, për të mos parë. Dhe pse e bëra atë? Për të mos thënë të qartë, atë që çdo mirëbesim do të realizonte pa pasur nevojë ta thoshte atë,

Dhe këtu ju do të më lejoni, Z. President, ndoshta duke abuzuar me mirësinë tuaj dhe mirësinë e kësaj Dhome, të them një frazë të cilën unë do të kërkoja të regjistrohej në kujtesën e palëve në tërësi. Nuk ka asnjë mundësi për vendin, për Qeverinë aktuale, por ju do të më lejoni të referohem këtu tek vetja, për të ndjekur një politikë të ndryshme nga politika e përcaktuar nga Kryeministri për çështjet e politikës së jashtme. Kjo do të jetë katastrofike për vendin. Si pasojë, nuk ekziston, por nuk kuptohet. Kjo nuk ka kuptim.

Zgjerimi i hapësirës kombëtare me 10,079 km katrore. Dhe nëse shtojmë mbylljen e gjireve, zgjerimi tejkalon 13,000 km katrorë. Nëse dikush merr parasysh që totali i vendit është 135,000 km katrorë e kupton madhësinë e zonës.

Është e rëndësishme – siç doli gjatë diskutimit në komitetin kompetent – që legjislacioni të shoqërohet nga mbështetja unanime e partive parlamentare. Për pasojë, momenti ka një element historik dhe unë dua të falënderoj ngrohtësisht palët për bashkëpunimin.”