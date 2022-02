Presidenti i Republikës, Ilir Meta ka paralajmëruar sot një konferencë për mediat.

Mësohet konferenca do të nisë në orën 19:30, ndërsa Meta do të flasë për zhvillimet në Gjykatën Kushtetuese. Po ashtu kreu i shtetit do t’iu përgjigjet edhe interesit të mediave me pyetjet e tyre.

“Presidenti i Republikës, Sh.T.Z Ilir Meta në 19:30 në konferencë live për mediat!

I hapur për çdo pyetje! ✌🇦🇱”, shkruan zedhenesi i Metes, Tedi Blushi.