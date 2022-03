Kreu i PD, Lulzim Basha ka thënë gjatë mbledhjes së Kolegjit të Kryetarëve se në këtë situatë ndodhen prej vendimit që grupi ndërmori ndaj ish-kryeministrit Sali Berisha.

Ai ka thënë para tyre se duhet diskutuar me përgjegjësi dhe të bashkojnë PD, në mënyrë që të arrijnë suksese elektorale.

Basha: Kam përsëritur para deputetëve atë që u kam thënë ju kë takimin e fundit: jam në dispozicion të zgjidhjes. Zgjidhja është një proces. Këtu nuk ndodhemi prej gabimeve por për shkak të vendimit të 9 shtatorit. Grupi i qëndroi vendimit të 9 shtatorit. E kuptojmë se nuk kemi shans me një non grata. Ajo që na vlen sot është një diskutim me përgjegjësi I kolegjit të kryetarëve pasi ky kolegj mban peshën më të madhe. Sfida është si ti bëjmë bashkë këto 3 pjesë. 9 shtatorin nuk e zhbëjnë dot nëse nuk duam të zhbëjnë pd. Duhet të tregojmë mençuri të bashkojmë PD, që të arrijmë sukses elektoral. Situata është eksplozive dhe detyra jonë është të jemi 1 orë e më parë në shërbim të njerëzve. Unë në shërbim të zgjdhjes kam vënë në dispozicion gjithçka.