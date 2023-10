Në stadiumin “Loro Boriçi” është zhvilluar gara me biçikleta për fëmijët e kopshteve të Shkodrës. Më shumë se 100-fëmijë u bënë pjesë e kësaj gare të organizuar nga Qendra Kulturore e Fëmijëve “Kujtim Alija” në bashkëpunim me Bashkinë e Shkodrës. Agim Troshani, inspektor në Qendrën Kulturore të Fëmijëve “Kujtim Alija” në Shkodër” theksoi se një aktivitet i tillë është kthyer në traditë tashmë, ndërsa shtoi se gara me biçikleta është një nxitje për fëmijët që të merren me sport.

Në fund të garës u shpallën edhe fituesit, tre për kategorinë e vajzave dhe tre për kategorinë e djemve.