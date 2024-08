Zjarri i rene prej dy ditesh ne pyjet e Vig Mneles ne Vau Dejes, ka kaluar ne territorin e Bashkise Lezhe. Flaket e perhapura ne disa drejtime per shkak te eres se forte po rrezikojne malin e Kreshtes i cili ka nje bimesi te denduar dhe kercenohen dhe zona e banuar. Per shkak te terrenit te thyer malor deri tani ka munguar nderhyrja dhe autoritetet lokale pritet te kerkojne ndihmen e qeverise per nderhyrje nga ajri, pasi situata mund te dale jashte kontrolli.