Zjarri që shpërtheu në ishullin spanjoll të Tenerife mori një kthesë befasuese për keq, duke detyruar shërbimet e urgjencës të Ishujve Kanarie të urdhërojnë më shumë se 26,000 njerëz të evakuohen. Më shumë njerëz u evakuuan nga shtëpitë e tyre në ishullin spanjoll të Tenerife të shtunën në mëngjes, pasi një zjarr që shpërtheu në veri të ishullit mbeti jashtë kontrollit, por flakët deri më tani kanë shmangur zonat kryesore turistike. Zjarri shpërtheu të mërkurën në një park kombëtar malor rreth vullkanit Mount Teide – maja më e lartë e Spanjës – mes motit të nxehtë dhe të thatë.

Udhëheqësi rajonal Fernando Clavijo, duke folur vonë të premten, tha se rreth 5,000 hektarë (12,000 hektarë) u prekën me një perimetër prej 50 km (30 milje), dhe 7,000 njerëz u evakuuan ose u mbyllën në shtëpitë e tyre. Më herët gjatë javës, Clavijo e quajti zjarrin më kompleksin me të cilin janë përballur Ishujt Kanarie në 40 vjet, për shkak të një kombinimi të motit të nxehtë, të thatë dhe me erë, si dhe terrenit të vështirë.

Zjarri ka djegur rreth 5,000 hektarë (12,355 hektarë) tokë që kur filloi të martën, duke përfshirë një pjesë të parkut më të madh natyror të ishullit Kanarie. Ndërkohë, kreu i agjencisë mjedisore të Tenerife-s paralajmëroi se temperaturat pritet të vazhdojnë të rriten gjatë të shtunës dhe të dielës, ndërsa lagështia ulet, që do të thotë se nuk mund të përjashtohen situata të vështira. Zjarri ka shkaktuar dëme të konsiderueshme edhe në një kanal që sjell ujë në qytetet në veri të ishullit, duke e komplikuar edhe më shumë situatën. Për shkak të dëmeve të pariparueshme të deritanishme të kësaj “infrastrukture kritike”, mijëra banorë kanë përjetuar ndërprerje të përkohshme të ujit, ndërsa autoritetet bëjnë thirrje për “përdorim të përgjegjshëm” të ujit për të siguruar disponueshmëri të mjaftueshme si për banorët ashtu edhe për zjarrfikësit.