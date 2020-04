1 gazetar është i prekur me COVID-19. Drejtoresha e ISHP, Albana Fico ka bërë me dije se ai është në gjendje të mirë, i vetëizoluar në shtëpi dhe po monitorohet nga mjeku i familjes, pa dhënë detaje mbi identitetin e tij, siç ka ndodhur me të gjithë personat që janë konfirmuar pozitiv me COVID-19.