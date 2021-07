Roma ka mbyllur blerjen e Granit Xhakës nga Arsenali.

Sipas “Calciomercato.it”, tashmë klubet kanë arritur në përfundim të një marrëveshje që së shpejti do të bëhet edhe publike.

Roma do të paguajë në total 20 milionë euro për Xhakën. Me ardhjen e tij, Mourinho do të kompletojë formacionin e tij të dëshiruar 4-2-3-1 .

Xhaka është pjesë e Arsenalit që nga viti 2016.