Tashme nuk ka me asnje dileme: Stafi i ri i Vllaznise ka marre jete, trajner i pare do te jete Migen Memelli. Ish- trajnerit te Skenderbeut i eshte besuar drejtimi i skuadres shkodrane ne sezonin e ri te futbollit shqiptar.

Nga ana tjeter, ne krahun e tij te djathte do te jete Ndriçim Shtubina i cili do te mbaje pozicionin e zevendestrajnerit tek ekipi i pare i Vllaznise.

Te dy keta trajnere u prezantuan nga ana e drejtorit sportiv Elvis Plori ndersa ata do te nisin punen me skuadren me date 12 qershor.