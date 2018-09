Duket se nisja e vitit te ri shkollor ka nxitur Autoritetin Kombetare te Ushqimit dhe Ministrine e Arsimit Rinesë dhe Sporteve te inspektojne bizneset prane shkollave te qytetit te Lezhes qe te garantoje sigurine ushqimore qe keto biznese ofrojne per nxenesit.

Nga ana e saj Ministria e Arsimit theksoi domosdoshmerine dhe se e gjihe vemendja do e jete tek nxenesit ne menyre qe tu garantojme atyre sigurine ushqimore.

Nikolla shoi se inspekimet do e vazhdojne pergjate gjithe vitit shkollor.

Ne te njejten linje me Minisren Nikolla ishe dhe Zv. Minisria e Bujqesise dhe Zhvillimi Rural Ermira Gjeçi e cila beri me dije se inspekime do e vazhdojne pergjate gjithe vitit ne mbrotje te shendetit te femijeve.

Nxenesi ne Lezhe dhe jo vetem permes ketyre nismave duke se do e jene me te sigurte per ate cfare konsumojne gjihmone nese inspekime vazhdojne me e njejtin ritem pergjate gjithe vitit.