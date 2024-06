Kreu i PD-së Lulzim Basha paraqiti sot në një tryezë me ekspertë planin për ekonominë si pjesë e programit të Partisë Demokratike për zgjedhjet parlamentare të 2025. Basha u shpreh në fjalën e tij se synohet nxitja e sipërmarrjes dhe tekonologjisë e informacionit, ndërsa vuri theksin tek taksa 9% e cila sipas tij do çlirojë ekonominë nga kthetrat ku e kishte futur taksa progresive.

Pjesë nga fjala e Bashës:

Synimi ynë është dhe mbetet që atë kemi shpalosur si program ta kthejmë së bashku në një program për shqiptarët. Dua të përmbyll prezantimin tim me disa ndërhyrje të shkurtra. Synimi ynë është asnjë pjesë e programit të mos mbetet në hije dhe rastësisë. Oferta jonë do jetë transparente. Të mos jetë një pusi për elektoratin por ta njohin dhe debatojnë dhe përmirësojnë. Ekonomia vuan në një lëngatë të shumëfishtë, për shkak të korrupsionit, një sëmundje shoqëruese që nuk ka pasur nivele si këtë dekadë. Është kthyer në gangren në ekonomi, shkak i ankthit në tregun e punës, me pasoja të rënda për rininë. Ekonomia vuan vendimmarrjet jo transparente.

Ekonomia shqiptare vuan nga burokratizimi i thellë pa transparencë me xhepa të shtuar për korrupsionin e madh, politiko financiar. Ekonomia vuan nga një sistem apo model që në çdo aspekt nuk favorizon por mbi iniciativën dhe është kthyer në një neopaternalizëm të një grushti klientësh politik që kanë zaptuar fushat e ekonomisë. Në majë të këtij sistemi qëndron një sistem jo transparent dhe shkaktari kryesor i informalitetit në ekonominë tonë për shkak të taksës progresive. Inkurajomë sipërmarrjen e lirë dhe iniciativën private, hapjen me tregjet rajonale dhe globale, qeverisë të vogël, kthim dhe mbrojtje të pronës. Programi rekomandon një qasje nga lart-poshtë. Kërkon kreativitet dhe qartësi. Kërkon luftë kundër korrupsionit, me vendosmëri dhe llogari dhënie. Parimi i një qeverie, parimi i një dritare të vetme shërbimi mbështet qasja jonë reformatore. Bazohet tek një buxhet i konsoliduar sa i takon taksave. Parashikon zhdukjen e varfërisë ekstreme dhe mirëqenies së familjeve shqiptare. Axhenda jonë sociale mund të mbështet vetëm mes vitalizimit, psh të turizmit shqiptar dhe nxitjes së një zinxhir vlerash siç është teknologjia dhe informacioni. Synojmë aftësimin e 25 mijë të rinjve shqiptare, për të mundësuar një shtresë profesionistësh të teknologjisë dhe informacionit me të ardhura mesatare 2000 euro në muaj. Është dhe synim politik që synon stabilitet social-ekonomik. Synojmë rritjen e prodhimit, aftëson forcat në tregun e punës dhe rininë shqiptare dhe kthimin e ekonomisë në rrafshin e konkurrencës. Taksa 9% nuk është gjetje elektoral por qasje e mirëmenduar që do kthej perspektivën e munguar të sipërmarrjes shqiptare dhe do zhbën kaosin e krijuar nga taksa progresive.