Drejtuesi politik i PD Helidon Bushati zhvilloi nje takim me banore te lagjes Tepe ne Shkoder te cilet i treguan Bushatit se ndodhen ne nje situate te veshtire si shkak i keqqeverisjes te kryeministrit Rama dhe qeverise se tij. Ja se çfare shkruan Bushato ne reagimin e tij te plote:

Sot me banorët e Tepes. Na ka shkuar thika në palcë, më thanë. Janë të vjedhur sepse ai që nuk ia vlen as t’ia përmendësh emrin, ka dhënë edhe bukën e gojës të popullit me konçesion.

E ka kthyer jetesën në Shkodër në sakrificë.

Mos t’i japim më kohë të keqes! Me 25 Prill do të çmontojmë Shtetin e Oligarkisë dhe do t’i rikthejmë qeverisjen, njeriut të zakonshëm.

#VotoniPartinëDemokratike