Ministri i Brendshëm, Ervin Hoxha, njoftoi sot se procesi i përgatitjeve për zgjedhjet parlamentare të 11 Majit 2025 ka hyrë në fazën aktive. Duke publikuar ekstraktin e parë të listës zgjedhore, ministria konfirmoi se 3,721,116 qytetarë kanë të drejtën e votës, nga të cilët 50.5% janë burra dhe 49.5% gra. Ministri Hoxha përmendi disa pika kryesore për garantimin e një procesi të drejtë dhe gjithëpërfshirës:

Verifikimi i listave zgjedhore: Çdo qytetar mund të kontrollojë të dhënat e tij përmes portalit e-Albania ose fizikisht pranë njësive administrative.

Qendrat e votimit: Aktualisht janë 5,050 qendra të miratuara, ndërsa kërkohet vendimmarrje për ato që janë jashtë kufijve të kapacitetit të lejuar.

Dekriminalizimi: Pastrimi i listave nga shtetasit që ligji i përjashton nga e drejta e votës, në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë.

Për herë të parë, zgjedhjet parlamentare do të përfshijnë votues jashtë vendit. Shqiptarët që jetojnë jashtë do të regjistrohen nga 11 janari 2025 në Platformën Elektronike të Regjistrimit, duke mundësuar ushtrimin e të drejtës së votës pavarësisht vendndodhjes.

Ministri ftoi qytetarët jashtë Shqipërisë të rinovojnë dokumentet e identifikimit për të shmangur pengesat gjatë regjistrimit. Lista paraprake e votuesve do të publikohet më 9 mars 2025, me një afat 48 orësh për zgjedhësit që të konfirmojnë vendin ku do të votojnë. Ministria e Brendshme ka garantuar se procesi do të jetë transparent dhe i aksesueshëm për të gjithë qytetarët. Ministri Hoxha theksoi rëndësinë e përfshirjes dhe verifikimit personal në listat zgjedhore, duke u bërë thirrje qytetarëve të raportojnë çdo problematikë në platformën “Shqipëria që Duam.”

“Vota është arma më e fuqishme e demokracisë,” përfundoi Hoxha, duke theksuar angazhimin për një proces zgjedhor që respekton standardet dhe të drejtat e çdo qytetari.