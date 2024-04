Kurbin/Informacion paraprak

Në Laç, automjeti me drejtuese shtetasen F. Gj., 44 vjeçe, është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin A. Gj., 27 vjeç. Si pasojë janë dëmtuar shtetasja F. Gj. dhe një pasagjere në automjetin që drejtonte ajo, të cilat po marrin asistencë mjekësore dhe aktualisht janë jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.