Akullnajat në Hindu Kush të Himalajeve të Azisë mund të humbasin 75% të akullit deri në fund të shekullit, duke shkaktuar përmbytje të rrezikshme dhe mungesë uji për gati 2 miliardë njerëz që jetojnë në rrjedhën e poshtme të lumenjve që burojnë nga Himalajet.

Raporti nga Qendra Ndërkombëtare për Zhvillimin e Integruar Malor (ICIMOD) me bazë në Katmandu paralajmëroi se përmbytjet dhe ortekët do të rriten më shumë në vitet e ardhshme nëse gazrat serrë nuk reduktohen ndjeshëm. Ai tha se disponueshmëria e ujit të freskët do të ndikohej gjithashtu për 240 milionë njerëz që jetojnë në rajonin e Himalajeve, si dhe 1.65 miliardë të tjerë që jetojnë në rrjedhën e poshtme të 12 lumenjve që burojnë nga malet.

Hulumtimet e fundit zbuluan se akullnajat e malit Everest, për shembull, kanë humbur 2000 vjet akull vetëm në 30 vitet e fundit.

Raporti zbuloi se akullnajat e Himalajeve u zhdukën 65% më shpejt që nga viti 2010 sesa në dekadën e mëparshme dhe ku ndryshimet në akullnajat, borën dhe ngricat e përhershme të rajonit të nxitura nga ngrohja globale ishin të pakthyeshme.