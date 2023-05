Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Ditët në vijim do të jenë plot dyshime dhe tensione. Situatat e paqarta dhe njerëzit e turpshëm mund të shqetësojnë sigurinë tuaj. Prisni ndershmëri nga ata që ju rrethojnë dhe shmangni diskutimet e panevojshme.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të hënën gjatë orëve në vijim shmangni tensionet dhe grindjet. Jini të qetë, të durueshëm dhe diplomatik në marrëdhëniet me të tjerët. Një fjalë e kuptueshme mund të zgjidhë edhe situata të ndërlikuara. Mundohuni të relaksoheni pak.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Disa projekte do t’ju mbushin mendjen. Mos e teproni dhe merrni frymë. Pasuria do t’ju buzëqeshë në takimet dashurore dhe profesionale që do të keni në orët e ardhshme.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Së shpejti mund të përballeni me disa dhimbje koke dashurie. Mos merrni vendime të nxituara, lëreni të kalojë koha. Kthehuni te problemi kur të jeni më të qetë dhe më të sigurt. Mos kërkoni përgjigje tani.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të hënën drita jeshile nga yjet do t’ju japë mundësinë për të ndërtuar të ardhmen tuaj. Demonstroni cilësitë tuaja më të mira dhe shfrytëzoni mundësitë që do të shfaqen në derën tuaj. Megjithatë, kushtojini vëmendje shpenzimeve dhe portofolit tuaj, shmangni mbeturinat e panevojshme.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Ambiciet dhe përparimi ju shoqërojnë gjatë orëve të ardhshme. Përfitoni nga situatat pozitive për të përshpejtuar planet tuaja. Jini të guximshëm në përballjen e romancës. Kërce dhe bëj gjëra pa frikë!

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Ju pret një javë luhatëse, me zënka dhe shpërthime që duhet t’i menaxhoni në mënyrën më të mirë të mundshme. Në fundjavë do të keni një pushim, por për të zgjidhur situatat do të duhet të merrni një vendim përfundimtar. Mos e shtyni pafundësisht.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të hënën jeni të lodhur nga rutina dhe dëshironi të ndryshoni. Bëni lëvizje të studiuara dhe të menduara mirë, duke shmangur situatat nga të cilat nuk do të dilnit dot me shkathtësi.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Dëshira për të eksploruar vende të reja do të ndihet, por do t’ju duhet të rezistoni edhe pak për shkak të përgjegjësive të rëndësishme që keni. Përshpejtoni procesin me njohuri në kohë.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Në këtë moment ndiheni të vetmuar edhe nëse keni shumë njerëz rreth jush. Eksploroni qëllimet e atyre që ju rrethojnë dhe ndërprisni lidhjet e komoditetit. Ju mund të arrini qetësinë duke eliminuar njerëzit oportunistë nga jeta juaj.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të hënën jeta juaj është e ngushtë dhe ndjeni nevojën për të hedhur hapin tjetër. Për të ecur përpara. Merrni të ardhmen tuaj në duart tuaja, duke ndjekur një ëndërr pavarësie ose duke kryer një projekt familjar.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Disa konflikte ju shqetësojnë ditët, por përballuni me optimizëm dhe besim. Injoroni ata që përpiqen të poshtërojnë përpjekjet tuaja dhe vazhdoni rrugën tuaj