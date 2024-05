Cdo ditë, me qindra qytetarë të të gjitha moshave, po i bashkohen nismes se Hospital One, per të kontrolluar shendetin e tyre pa pagese, permes analizes se gjakut komplet, falas. Një analizë e domosdoshme e cila i jep mjekut shume informacion per gjendjen shendetësore dhe ndihmon në parandalimin e semundjeve nga me të ndryshmet.

Pas kryerjes se analizes, HospitalOne, po ofron pa pagese edhe konsulten e pergjigjeve të analizave, me doktorin e pergjithshem pa pagese.

Analiza falas do të vazhdojë per një kohe të pacaktuar thotë bordi administrator I Hospital One, si një mundesi për të gjithë qytetaret, per tu njohur me shendetin e tyre dhe per të parandaluar në kohë cdo semundje.