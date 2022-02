Një burrë në Agli që nuk kishte mbaruar shkollën e mesme filloi biznesin e tij duke bërë statuja betoni pasi mësoi aftësitë nga Youtube. Adam Denston, nga Stafford, tregoi vështirësi e tij në të mësuar dhe që vuante nga sëmundja e çrregullimit të hiperaktivitetit të deficitit të vëmendjes që nënkuptonte se ai kishte hasur në vështirësi kur punonte si punonjës. Vitin e kaluar, 40 vjeçari vendosi ta kthejë hobin e tij të bërjes së statujave në një biznes.

Ai tha se puna për veten i ka bërë gjërat më të lehta për të dhe ka qenë më shpërblyese. Zoti Denston tha se disleksia e tij e bëri shkollën një luftë. “Unë u ngacmova pak duke u rritur në shkollë dhe gjëra të tjera,” tha ai. Kushtet e tij nënkuptonin se ai e kishte shumë të vështirë që të vazhdonte të punonte raporton “BBC”.

“Për ta bërë më të lehtë jetën time, kam një rutinë. Më duhet t’i përmbahem rutinës sime dhe nëse ndryshon stresohem shumë,” tha ai. “Në punën time të fundit dhe disa punë të mëparshme që kam pasur jam grindur me njerëzit. Nuk kam filtër, kështu që them gjënë e parë që më vjen në kokë ose nëse dikush bën shaka me mua, mund të merret në mënyrën e gabuar, vetëm sepse truri im nuk e regjistron”.

“Unë kam pasur paralajmërime përfundimtare me shkrim, në disa punë në të kaluarën nga të cilat jam shkarkuar”. Zoti Denston tha se në fillim pa një video në Youtube dhe duke qenë “i mirë me duart e mia” mendova se mund ta përsërisja atë. Ai bleu disa kallëpe nga eBay dhe biznesi i tij u rrit prej andej.

Ai thotë se ka ndërtuar mijëra statuja që atëherë.”Janë para të mira, por është punë e vështirë,” shtoi zoti Denston. “Në verë punoj shtatë ditë në javë dhe punoj 12 orë ditë, por më pëlqen”.