Ish kryetari i bashkisë Shkodër Bardh Spahia ka reaguar për atentati e ndodhr në Shkodër ku mbetën të brarë 2 shtetas dhe 2 të tjerë të plagosur rëndë.

POSTIMI I PLOTË

Ngjarja tragjike në Shkodër për fat të keq tregon edhe njëherë terrorin në të cilin jetojnë çdo ditë qytetarët Shkodranë nën thundrën e krimit.

Ndërkohë që policia politike është e angazhuar në përndjekjen e persekutimin e opozitës që proteston kundër kriminalizimit të shtetit, krimi sundon i qetë.

Shkodra dhe gjithë Shqipëria vuan sot shkrirjen në një të shtetit me krimin e organizuar, përndryshe ngjarje si kjo e sotmja me disa viktima do ishin parandaluar.