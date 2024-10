Kuvendi pritet të nisë punimet në seancë plenare, ndërsa nga opozita, bazuar në vendimin e Grupit Parlamentar të PD-së, do të jenë të pranishëm vetëm deputetët që nuk kanë masë disiplinore, pra që nuk janë përjashtuar. Në seancë janë regjistruar vetëm 7 deputetë që do të diskutojnë lidhur me problemet e qytetarëve, ashtu sikundër është përcaktuar edhe në rendin e ditës.

Deputetë të opozitës kanë hyrë në seancë, e cila po drejtohet nga nënkryetari Bledi Çuçi. Që në momentet e para ata janë vendosur te foltorja e Kuvendit duke e bllokuar, ndërsa mbajnë pankarta dhe i bien tavolinave.