Me qëllim përmirësimin e shërbimit të pastrimit, Bashkia Shkodër dhe Qendra Aarhus, kanë nisur prej javësh punën për ndërtimin e xhepave për kontenierët e mbetjeve urbane në zonën e Thethit.

Falë këtij bashkëpunimi ka përfunduar ndërtimi i 3 xhepava në Theth nga 5 në total, ndërkohë që në planet tona është ndërtimi i 5 xhepave nga Ndërmarrja e Shërbimeve dhe Punëve Publike dhe në bashkëpunim me banorët e zonës do të bëhet edhe ndërtimi i 6 të tjerëve, në total do të jenë 15 xhepa të rrethuar për kontenierët e pastrimit në zonë.