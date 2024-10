Moti i keq me reshje të shumta shiu që përfshiu Shkodrën disa ditë më parë ka nxjerrë në pah një problematikë të mbartur në vite për qytetin që është bllokimi i kolektorëve të shkarkimit të ujërave të qytetit. Nisur nga kjo situatë prej disa ditësh, Ndërmarrja e Shërbimeve dhe Punëve Publike të Bashkisë Shkodër së bashku me Ndërmarrjen e Ujësjellës Kanalizime kanë zbritur në terren për pastrimin e këtyre kolektorëve por janë përballur me bllokime të tyre nga ndërtime të cilat janë kryer prej vitesh.

Për të parë nga afër situatën, ka qënë prezent Kryetari i Bashkisë Shkodër Benet Beci, i cili njoftoi nisjen e një ndërhyrje të plotë, pa asnjë kompromis për lirimin e këtyre kolektorëve të cilat kthehen në rrezik për përmbytjeje në zona të qytetit, ashtu siç ishte rasti i zonës së Perashit të një jave më parë.

Bashkia e Shkodrës ka ngritur një grup të përbashkët pune, për evidentimin e të gjithë ndërtimeve, avulli apo gardhe të cilat bllokojnë sistemin e kullimit të qytetit në këto kolektorë dhe do të nderhyhet për pastrimin e plotë të tyre, me qëllim që Shkodra të mos jetë peng i këtyre bllokimeve të cilat sjellin prezencë uji në disa zona të qytetit të Shkodrës.