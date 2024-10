Kryetari i Bashkisë Shkodër Benet Beci ka takuar sot tregtarët e Rusit, për të ndarë me ta projektin e fituar nga bashkia për rikonstruksionin e plotë të godinës së merkatës.

POSTIMI I PLOTE

U takova sot me tregtarët e Rusit dhe ndava me ta projektin e fituar nga Bashkia Shkodër për rikonstruksionin e plotë të godinës së merkatës. Bashkëbiseduam për detajet teknike, por edhe pamjen e re që do të marrë kjo godinë që do të kthehet plotësisht në funksion të tregtarëve të mishit dhe peshkut, duke përmirësuar cilësinë e shërbimit për konsumatorët.

Së bashku me tregun ndëhyrja në godinë krijon një kompleks të plotë të tregtimit në kushte sa më optimale për shkodranët.