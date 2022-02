Ish kryeministri Sali Berisha, ka marrë pjesë në ceremoninë përkujtimore te Memoriali i të Persekutuarëve në Shkodër.Nga Shkodra, Berisha u shpreh se po bëjnë gjithçka që të hapin shteg për shpresën dhe për të rikthyer sërish të drejtën e votës.

Nderkohe kandidati I koalicionit “Shtepia e Lirise” per bashkine Shkoder, Bardh Spahia, tha se edhe tani historia I therret qytetaret qe te behen bashke per te bere revolucion per mbrojtjen e votes se lire.