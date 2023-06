Ministrat e Qeveria së re të Kyriakos Mitsotakis kanë marrë sot detyrën, pasi u betuan më herët para Presidentes së Republikës Katerina Sakelaropulu.Të gjithë ministrat, zëvendësministrat dhe zëvendësministrat e rinj bënë besim fetar, me përjashtim të zv/ministrit të Punës dhe Sigurimeve Shoqërore që pati një betim politik.

Në deklarata të shkurtra pas mbërritjes së tyre në Pallatin Presidencial, shumica e tyre u angazhuan për punë të palodhur, vigjilencë e efikasitet. Mbledhja e parë e Këshillit të ri të Ministrave është caktuar për nesër. Ministrat në mbledhjen e Këshillit të Ministrave të mërkurën do të marrin dosjet me prioritetet, të cilat përfshihen në programin parazgjedhor dhe do të zbatohen gjatë 4 viteve.

Kabineti i ri ka 15 gra dhe 46 burra. Kryeministri e cilësoi qeverinë e re si një “qeveri të punës”. për të zbatuar të gjitha reformat për të cilat vendi ka aq nevojë.