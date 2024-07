Tetë të vdekur dhe gjashtë të zhdukur. Ky është bilanci i dëmeve njerëzore pas dy fundjavave të motit të keq në luginën jugore Misox në Graubünden dhe më pas në Valais dhe Ticino, shkruan gazeta zvicerane në shqip Le Canton27.ch, duke ju referuar autoriteteve kantonale. Në Val Mesolcina, dy persona humbën jetën, një burrë është ende i zhdukur, ndërsa një grua ka mundur të nxirret e gjallë nga rrënojat pak kohë pas përmbytjeve. Në Valais, një burrë vdiq në Saas-Grund, një person është ende i zhdukur në rajonin Binn. Dhe në Ticino, një viktimë e pestë u gjet të mërkurën në Val Maggia. Katër persona janë ende të zhdukur. Të vdekur, të zhdukur, miliona dëme: Zvicra po përjeton një verë katastrofike Gjatë dy fundjavave të fundit, të paktën gjashtë persona kanë humbur jetën nga rrëshqitjet e dheut dhe baltës në Alpe. Në luginën e Mesolcinës (GR), dy persona vdiqën pak më shumë se një javë e gjysmë më parë në fshatin Sorte, pranë Lostallo. Zvicra raporti këtë të hënë se 4 persona humbën jetën pasi shirat e fortë shkaktuan rrëshqitje dheu në Zvicrën juglindore, në kantonin e Ticinos. A do të përjetojmë një katastrofë pas tjetrës çdo verë? Apo është ky një përjashtim? Askush nuk e di. Por sigurisht, akumulimi i ngjarjeve të tilla na shqetëson dhe tregon se sa të pambrojtur jemi”, tha të dielën anëtari i Këshillit Federal Zviceran, Ignazio Cassis.

Një burrë është ende i zhdukur. Pothuajse një javë më vonë, vdekjet u raportuan përsëri në Vallemaggia, Ticino. Tre persona kanë humbur jetën për shkak të motit të keq dhe një tjetër rezulton i zhdukur. Në fshatin Valais të Saas-Grund, një burrë nuk mund të shpëtohej. Edhe ai ishte viktimë e një përroi që vërshoi. Në Binntal (VS), një burrë është ende i zhdukur. Përveç vdekjeve, dëmet e shkaktuara në infrastrukturë janë të konsiderueshme. Vetëm në Saas-Grund (VS) priten kosto rreth 50 milionë franga. Fshati Zermatt (VS) u përmbyt dy herë brenda një jave. Fatkeqësitë janë të lidhura me shira dhe stuhi të forta, të cilat vazhdojnë të rriten në frekuencë dhe intensitet. Ndryshimet klimatike konsiderohen si arsyeja kryesore për këtë sekuencë fatkeqe. Por a çon vërtet një planet më i ngrohtë në më shumë fatkeqësi në malet zvicerane?

Oqeanet duket se janë përgjegjës për këto ngjarje serike të motit të keq. Në mars, në Atlantik janë matur temperatura më të larta se kurrë. Lajm i keq për Zvicrën. Nicolas Gruber, profesor i fizikës mjedisore në ETH Cyrih, shpjegoi tashmë për Blick në verën e 2023: “Rritja e temperaturave në det ka pasoja edhe në tokë. Probabiliteti i ngjarjeve të reshjeve të mëdha rritet.” Për Evropën Qendrore në veçanti, detet më të ngrohta mund të rezultojnë në mënyrë paradoksale në një klimë më të lagësht dhe më të ftohtë.