Bizneset dhe shërbimet në mbarë botën po rikuperohen ngadalë pas një ndërprerjeje masive të IT që preku sistemet kompjuterike për orë të tëra të enjten dhe të premten. Bizneset, bankat, spitalet dhe linjat ajrore ishin ndër më të goditurat pasi firma e sigurisë kibernetike Crowdstrike lëshoi ​​​​një përditësim të gabuar të softuerit që preku Microsoft Windows.

CEO i Crowdstrike kërkoi falje për ndërprerjen, por pranoi se mund të kalonte “disa kohë” përpara se të gjitha sistemet të riktheheshin dhe të funksiononin. Ndërsa disa shërbime të linjave ajrore kanë filluar të kthehen në normalitet pas anulimit të mijëra fluturimeve, operatorët presin që disa vonesa dhe anulime të vazhdojnë edhe gjatë fundjavës. Shumë biznese tani po merren me ngarkesa dhe porosi të humbura që mund të duhen ditë për t’u zgjidhur. Shërbimet shëndetësore në Britani, Izrael dhe Gjermani gjithashtu pësuan probleme, me disa operacione të anuluara.

Kaosi global ka ngjallur shqetësim mbi cenueshmërinë e teknologjive të ndërlidhura në botë dhe shkallën në të cilën një defekt i vetëm softuerik mund të ketë ndikim kaq të përhapur. Çështja filloi në orën 19:00 GMT të së enjtes, duke prekur përdoruesit e Windows që përdorin softuerin e sigurisë kibernetike CrowdStrike Falcon, sipas Microsoft, megjithëse shtrirja e plotë e problemit u bë e qartë vetëm të premten në mëngjes.

Por deri në mbrëmjen e së premtes, problemet po lehtësoheshin në shumë pjesë të globit, me shumë aeroporte që thanë se ndërsa kishte ende probleme me sistemet e check-in dhe pagesave, shumica e fluturimeve tani po funksiononin. Aeroporti Ndërkombëtar i Hong Kongut ka rifilluar funksionimin normal, sipas mediave shtetërore kineze. Ndërkohë, JP Morgan Chase, banka më e madhe në SHBA, tha se po punon për të rivendosur shërbimin në makinat ATM.

Faqja e internetit Downdetector, e cila zbulon faqet që mund të kenë probleme teknologjike, tregoi më pak faqe në Mbretërinë e Bashkuar që po përjetonin probleme deri në fund të ditës. CEO i Crowdstrike, George Kurtz, tha në X se një defekt u gjet “në një përditësim të vetëm të përmbajtjes për hostet e Windows”. “Na vjen shumë keq për ndikimin që kemi shkaktuar tek klientët, tek udhëtarët, tek këdo që preket nga kjo, përfshirë kompaninë tonë

. Shumë nga klientët po rinisin sistemin dhe ai do të jetë funksional. Mund të jetë pak kohë për disa sisteme që thjesht nuk do të rikuperohen automatikisht, por është misioni ynë… të sigurohemi që çdo klient të rikuperohet plotësisht.”, tha ai për rrjetin NBC. Microsoft ka thënë gjithashtu se mund të kërkohen disa rindezje. Gjithashtu, ekspertët e teknologjisë thonë se rregullimi i Crowdstrike do të duhet të zbatohet veçmas për secilën pajisje të prekur.