Në orën 17:00, PD dhe opozita do të bllokojnë disa rrethrrotullime në vend në vijim të aksionit të tyre për mosbindje civile. Sakaq, PD ka bërë me dije se si do të shpërndahen deputetët e saj në këtë aksion. Pjesa më e madhe janë përqendruar në tek aksi Casa Italia-Sheshi Shqiponja.

– Segmenti “Casa Italia – Sheshi Shqiponja”:(Degët e Tiranës dhe qarkut Dibër)

1. Flamur Noka

2. Albana Vokshi

3. Xhelal Mziu

4. Petrit Doda

5. Asllan Dogjani

6. Helidon Bushati

7. Kreshnik Çollaku

8. Dhurata Çupi

9. Aleatët

– Rrethrrotullimi Milot:

(Degët e qarkut Kukës, Shkodër dhe Lezhë)

1. Flamur Hoxha

2. Isuf Çela

3. Emilja Koliqi

4. Ramadan Likaj

5. Greta Bardeli

6. Ludovik Hasanaj

7. Lindita Metaliaj

8. Elda Hoti

9. Kastriot Piroli

– Rrethrrotullimi Shkozet:

(Degët e qarkut Durrës)

1. Edi Paloka

2. Ferdinand Xhaferraj

– Rrethrrotullimi Bradashesh:

(Degët e qarkut Elbasan dhe Korçë)

1. Lefter Gështenja

2. Qani Xhafa

3. Edmond Spaho

4. Sorina Koti

5. Tomorr Alizoti

– Rrethrrotullimi Rrogozhinë:

(Dega Kavajë, Rrogozhinë, Lushnje dhe Divjakë)

1. Bledion Nallbati

2. ⁠Dashnor Sula

2. Ilda Dhori

– Rrethrrotullimi Levan:

(Degët e qarqeve Fier, Vlorë, Berat dhe Gjirokastër)

1. Luan Baçi

2. Bujar Leskaj

3. Tritan Shehu

4. Kasem Mahmutaj

Deputetët Gazment Bardhi, Agron Gjekmarkaj, Oerd Bylykbashi, Jorida Tabaku, Ina Zhupa, Zheni Gjergji, dhe Saimir Korreshi, i bashkohen tubimit në Segmentin “Casa Italia – Sheshi Shqiponja”, menjëherë në orën 18:00 me përfundimin e takimit të MSA.