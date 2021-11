Dy shtetas izraelitë janë arrestuar pasi fotografuan shtëpinë e presidentit turk Rexhep Tajip Erdogan. Ministria e Jashtme izraelite e ka pranuar incidentin dhe i tha gazetës se qeveria po merret me këtë çështje.

Duke folur për Channel 12 News, motra e gruas së arrestuar pohoi se çifti – të dy në të 40-at – udhëtuan nga Izraeli në Turqi për të festuar një datëlindje.

“Ne e dinim që ata duhej të ktheheshin të martën dhe ata u zhdukën papritmas,” tha ajo për kanalin televiziv izraelit pa transmetim. “Jemi shumë të shqetësuar”.

“Motra ime nuk është e lidhur me ndonjë agjenci spiune”, tha gruaja, duke iu referuar arrestimit të fundit të 15 burrave me lidhje të dyshuara me agjencinë e inteligjencës izraelite Mossad .

“Ishim të sigurt se do t’i lironin shpejt, por tani nuk mund të heshtim”, tha ajo. “Ne jemi të shqetësuar për motrën dhe kunatin tim”.

Një tjetër anëtar i familjes i tha transmetuesit KAN se ata ende nuk janë kontaktuar nga qeveria izraelite, gjë që kontribuon në nivelin e tyre të pasigurisë.