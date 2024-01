Këtë fillimviti, edhe në Shqipëri janë rikthyer rastet e infektimeve me Covid-19, ashtu siç po ndodh në shtetet fqinje të Europës, si Itali dhe Greqi. Drejtues të laboratorëve mjekësorë pohojnë se janë shtuar rastet e të prekurve të konfirmuar me Covid-19 pas kryerjes së tamponit.

Rastet pozitive të konfirmuara pas kryerjes së tamponit sipas administratorit të rrjetit të laboratorëve më të madh në vend, “Intermedica”, Vasil Llajo arrijnë deri 30%. Llajo pohoi për “Monitor” se ka rikthim të rasteve me Covid-19 dhe numri i të prekurve është i njëjtë me infektimet e periudhës qershor-korrik 2022.

Në këtë periudhë, mjekët e familjes pohuan se nga 3 persona që kryenin testimin e tampon 1 prej tyre rezultonte i infektuar. Sipas tyre, në muajt qershor-korrik 2022, rritja e rasteve erdhi si rezultat i moszbatimit të masave që nga grumbullimi i individëve në plazhe, restorante dhe bare, si dhe mospërdorimi i maskës në ambientet e mbyllura. “Fluksi i individëve që kryejnë tampon është i lartë. Edhe pozitiviteti i rasteve të konfirmuara me Covid-19 është i lartë, arrin deri 30%. Pra në 100 persona që kryejnë tamponin 30 prej tyre rezultojnë pozitiv me Covid-19.

Rritja e rasteve me Covid-19 po shoqërohet edhe me rritje të rasteve të prekur nga Gripi A dhe virusi RSV (Respiratory Syncytial Virus) që shkakton broshit te fëmijët e vegjël të moshës nën 3 vjeç”, pohon Llajo.

Mjeku Vasil Llajo nënvizon se nuk ka vend për panik, pasi aktualisht po qarkullojnë nënvariente të virusit Omicron BA 4 dhe BA 5 ku ndër simptomat kryesore që shfaqen te të prekurit mbeten rrufa, temperaturë jo e lartë që varion 37,5 deri 38 gradë, ndryshe nga gjendja gripale ku temperatura arrin deri në 39 gradë, që shoqërohet me dhimbje të muskujve dhe dhimbje koke. “Graviteti klinik i virusit është më i lehtë se gjatë periudhës së pandemisë. Por ndryshe nga pandemia, aktualisht konstatojmë se nga Covid-19 po preken të gjithë grupmoshat e popullatës, pra edhe fëmijët. Qytetarët nuk duhet të neglizhojnë masat e higjienës.

Ndonëse ende nuk ka një udhëzim të veçantë nga institucionet, rekomandoj se te individët që janë shfaqur simptomat e Covid-19 është e domosdoshme mbajtja e maskës, me qëllim mosinfektimin e të tjerëve në këtë periudhë kur kanë rinisur mësimi në shkolla dhe kopshte.”

Sipas tij, të prekurit me Covid-19 rezultojnë persona të vaksinuar deri edhe me 3 doza, si dhe individë që më herët janë konfirmuar me Covid-19 nga 2 apo 3 herë. mShqipëria nisi në datë 11 Janar 2021 fushatën e vaksinimit anti-Covid-19. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë deri më 26 Maj 2023 në total janë kryer 3,072,710 vaksinime. Përkatësisht janë kryer: 1,331,723 doza të para, 1,279,886 doza të dyta dhe 403,783 doza të treta.

Ekspertët e ISHP: Simptomat më të rënda po krijohen nga qarkullimi i virusit të influencës A

Ekspertët e Institutit të Shëndetit Publik pohuan se vendi po kalon fazën kulmore të gripit të stinës A/H1 që është normal në këtë periudhë. I Kombinuar me Covid-19 dhe me lloje të tjera të gripit, ka sjellë mbingarkesë në spitale dhe po krijon mortalitet të lartë në moshat e vjetra.

Mjekët e familjes pohuan se kohët e fundit vihet re një mortalitet i lartë në moshat e vjetra mbi 80 vjeç që vuanin nga sëmundje të tjera kronike. Virozat e këtij sezoni po duken më të ashpra se të vitit të kaluar në këtë periudhë. Simptomat më të zakonshme janë temperatura e lartë e kombinuar me dhimbje kockash, dhimbje fyti, diarre dhe të vjella.

Mjekët thonë se në qarkullim janë edhe nënvariantet e Covid-19, por simptomat e tij janë shpesh me të lehta se të gripit të stinës. Mjekët sugjerojnë që moshat e vjetra duhet të kenë më shumë kujdes, të evitojnë grumbullimet dhe të mbajnë maska.

Ekspertët e Shëndetit publik thanë se, simptomat më të rënda po krijohen nga qarkullimi i virusit të influencës A që ka marrë përmasat e një pandemie. Ekzistojnë katër lloje të viruseve të gripit: A, B, C dhe D. Viruset e influencës A dhe B shkaktojnë epidemi sezonale të sëmundjeve te njerëzit (e njohur si sezoni i gripit) pothuajse çdo dimër.

Viruset e influencës A janë të vetmet viruse të gripit që dihet se shkaktojnë pandemi të gripit (dmth., epidemitë globale të sëmundjes së gripit). Një pandemi mund të ndodhë kur shfaqet një virus i ri dhe i ndryshëm i gripit ne kategorinë A që infekton njerëzit, ka aftësinë të përhapet në mënyrë efikase midis njerëzve që kanë pak ose aspak imunitet. Infeksionet e virusit të influencës C në përgjithësi shkaktojnë sëmundje të lehta dhe nuk mendohet se shkaktojnë epidemi njerëzore. Viruset e influencës D prekin kryesisht bagëtinë me përhapje te kafshët e tjera, por nuk dihet se infektojnë njerëzit për të shkaktuar sëmundje.

Deri më tani janë evidentuar 130 kombinime të nëntipit të influencës A kryesisht nga zogjtë e egër. Viruset e nëntipit kanë prirjen për “riorganizim”, proces që ndodh kur dy viruse të gripit infektojnë një person në të njëjtën kohë dhe shkëmbejnë informacionin gjenetik. Nëntipet aktuale të viruseve të influencës A që qarkullojnë në mënyrë rutinore te njerëzit përfshijnë A(H1N1) dhe A(H3N2).

Mjeket në Klinikën e Sëmundjeve të Mushkërive në Tiranë rekomandojnë evitimin e grumbullimit, konsumin e lëngjeve qëndrimin në ambiente të ngrohta dhe të ajrosura. Mjekët nuk sugjerojnë përdorimin e antibiotikeve në fazat e para. Vetëm pas pesë ose 6 ditësh temperaturë rekomandohet kontroll më i thelluar i cili përcakton nëse duhet ose trajtim mjekësor.

Covid-19 rikthehet edhe në Greqi dhe Itali

Javët e fundit përhapje të infeksioneve të Covod-19 konfirmohen edhe në vendet fqinje si Italia dhe Greqia, ku shumë qytetarë në vendet publike, si autobusë apo metro kanë nisur mbajtjen e maskës pas fushatave ndërgjegjësuese të nisura nga institucionet publike.

Në buletinin e fundit javor të publikuar nga Ministria e Shëndetësisë së Italisë (java nga 28 dhjetori deri më 3 janar) rastet e reja të pozitivitetit ndaj virusit janë në fakt 38,737 (ishin 40.990, -5.5%)

Rikthim të rasteve janë shënuar edhe në Greqi, ku sipas mediave vendase të cilat i referohen Raportit Javor të Mbikëqyrjes Epidemiologjike të Infeksioneve Respiratore të EODY ka pasur një rritje të ndjeshme të rasteve të koronavirusit, nga data 25 dhjetor deri më 31 dhjetor 2023. Numri i të shtruarve është rritur me 44%, ndërsa është rritur edhe numri i pacientëve të intubuar, duke arritur tashmë në 70. Gjithashtu, 57 persona kanë vdekur nga komplikimet e Covid-19./Monitor