Këngëtarja Big Mama ka çuditur publikun, teksa në një intervistë ka rrëfyer se nuk e ka problem tradhëtinë.

Ajo tha se patjetër që tradhtia i dhemb, por nuk do prishte lidhjen apo familjen nëse burri do bënte seks një natë me një femër, duke shtuar se “nuk do hajë vetëm fasule”.

Këngëtarja tha se burri e ka hallall nëse del ndonjëherë nga normalja. Duket se kjo deklaratë e saj ka shkaktuar mjaft reagime në rrjet.