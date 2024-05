Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Venusi përballë do të sjellë më shumë dyshime dhe konflikte të reja në dashuri. Ndoshta shumë herë keni qenë në prag për t’i kërkuar falje partnerit tuaj, por atëherë nuk keni pasur forcën dhe guximin për ta bërë këtë, ndoshta për shkak të krenarisë së tepruar.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të mërkurën si Venusi ashtu edhe planetët e tjerë që përfaqësojnë sensualitetin janë në anën tuaj. Dashuria do të marrë një nxitje pozitive. Me këta planetë, edhe ata njerëz që luftojnë për të dalë nga guaska e tyre do të rrethohen nga një dëshirë e fortë për të dashur dhe për të qenë me të tjerët.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Venusi në shenjën tuaj ju bën që pasionet dhe emocionet tuaja të rrjedhin më lirshëm. Nëse një histori nuk është më intriguese për ju, kjo është koha e duhur për të vlerësuar situatën dhe për të vendosur se çfarë doni të bëni në të ardhmen.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të mërkurën siç e kemi thënë vazhdimisht, për një person të rëndësishëm po zgjohet një ndjenjë. Krahasuar me javën e kaluar, sigurisht që po përjetoni një fazë shumë më të qetë dhe paqësore, në të cilën do të ketë gjithashtu një mënyrë për të planifikuar diçka të rëndësishme së bashku me gjysmën tuaj më të mirë, ndoshta një udhëtim ose një bashkëjetesë.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të mërkurën Afërdita në shenjën tuaj ju shtyn të lini pasionet dhe emocionet tuaja të rrjedhin më lirshëm. Nëse një histori nuk është më intriguese për ju, kjo është koha e duhur për të vlerësuar situatën dhe për të vendosur se çfarë doni të bëni në të ardhmen. Nga mesi i qershorit do t’ju duhet të merrni vendime të rëndësishme që kanë të bëjnë kryesisht me punën.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të mërkurën Saturni disonant ka kohë që ju shkakton probleme apo edhe konflikte të brendshme. Tensioni ka qenë mjaft i dukshëm në javët e fundit, ndaj do të bënit mirë të pushoni pak më shumë.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të mërkurën hëna është e favorshme dhe ju çon në emocione të forta për t’i ndarë me partnerin tuaj. Në punë ka disa projekte për të rishikuar. Do të shihni që së shpejti gjithçka do të jetë mirë. Përveshni mëngët dhe punoni shumë.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të mërkurën hëna është kundër hënës në dashuri, ndaj kushtojini vëmendje diskutimeve me partnerin tuaj. Në punë jeni veçanërisht të fortë dhe nëse vazhdoni kështu do arrini shumë. Do të shihni që shumë gjëra do të rregullohen.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të mërkurën nëse doni të takoni dikë të ri, atëherë kjo është dita ideale për ta bërë këtë. Kënaqësia vjen në punë. Ndoshta mund të merrni një promovim ose një rritje të shumëpritur të pagës. Përveshni mëngët dhe largo stresi puno shumë.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të mërkurën në dashuri keni arritur një moment “in apo jashtë” me partnerin. Në punë bëni kujdes, analizoni me qetësi propozimet dhe mos u nxitoni në zgjedhjet tuaja. Do të ketë mundësi të shkëlqyera për sukses.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të mërkurën në dashuri ka shumë konfuzion dhe gjithashtu një dëshirë të madhe për t’u larguar. Ka më shumë qetësi në punë me propozimet e reja që vijnë edhe nëse do t’ju duhet të bëni kompromise. Emocione të bukura përpara.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të mërkurën emocionet janë të forta dhe ju çojnë larg. Ky është një qiell që shpërblen ndjenjat. Për sa i përket punës, mos bini në mendimet e zakonshme dhe vazhdoni projektet tuaja me besim. Mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planit.