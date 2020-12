DEPUTETI SHQIPTAR KËRKESË NË PARLAMENTIN E SERBISË, JA ÇFARË DEKLARON PARA BRNABIQIT

Bajrami tha se kjo mund të arrihet vetëm me vullnet të mirë politik, përmes ngritjes së buxhetit komunal ose përmirësimit të pozitës financiare të Trupit Koordinues.

“Atëherë sot, nëse me të vërtetë sot ekziston një mentalitet demokratik, nëse me të vërtetë sot ekziston një mentalitet tjetër politik, atëherë sot z. Brnabiq, si Kryeministre e Qeverisë dhe mazhorancë në parlament, duhet të n’a konfirmojë se do të kujdeseni që qeveria juaj e tanishme të ndajë fonde për të filluar ndërtimin e një spitali, që do t’u shërbejë të gjithë qytetarëve të Luginës së Preshevës, kjo mundet te arrihet vetëm me vullnet të mirë politik, përmes ngritjes së buxhetit komunal, ose përmes përmirësimit të pozitës financiare të Trupit Koordinues”, -tha Bajrami.