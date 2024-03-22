DEPUTETJA BILALI: MIRATUAM NË KUVEND FINANCIMIN E RIKONSTRUKSIONIT TË KONVIKTEVE NË SHKODËR 22/03/2024 58 Në seancën e zhvilluar të kuvendit të Shqipërisë deputetja e qarkut Shkodër Edona Bilali u shpreh se është miratuar në kuvend projekti për financimin e rikonstruksionit të konvikteve në Shkodër. BOTA TË SHTËNA ME ARMË NË NJË SALLË KONCERTESH AFËR MOSKËS, TË... 22/03/2024 BIE EMIGRACIONI I PARREGULLT NË BALLKANIN PERËNDIMOR, FRONTEX: 31% MË PAK... 21/03/2024 DHOMA E PËRFAQËSUESVE TË SHBA MBAN SEANCËN DËGJIMORE PËR SHKARKIMIN E... 20/03/2024 PRANVERA ERDHI MË HERËT KËTË VIT! EFEKTET NEGATIVE QË SOLLI KY... 20/03/2024