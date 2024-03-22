Në seancën e zhvilluar të kuvendit të Shqipërisë deputetja e qarkut Shkodër Edona Bilali u shpreh se është miratuar në kuvend projekti për financimin e rikonstruksionit të konvikteve në Shkodër.

 

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