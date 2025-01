Deputeti demokrat Agron Gjekmarkaj ka sulmuar Apelin e GJKKO pas vendimin për rikthimin e masës së sigurisë detyrim paraqitjeje për Sali Berishën. Vendim absurd e quan Gjekmarkaj, ndërsa thotë se kjo është një përpjekje për tu bërë krah dhe bllok i vetëm me mazhorancën për zgjedhjet e ardhshme

“Një tjetër vendim absurd i Gjykatës së Posaçme ndaj Sali Berishës. Një përpjekje e pafshehur për tu bërë krah dhe bllok i vetëm me mazhorancën për zgjedhjet e ardhshme! Shqiptarët do të dinë ti japin përgjigje me 11 Maj kësaj sfide. Historia bashkëkohore ka dëshmuar që fitimi i betejave për Sali Berishën është thjeshtë çështje kohë”, shkruan Gjekmarkaj.