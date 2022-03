Të paktën një raketë ruse goditi një vendndodhje në Lviv herët të premten, sipas kryebashkiakut të qytetit Andriy Sadovyi.

Deri më tani, qyteti piktoresk në Ukrainën perëndimore është kursyer kryesisht nga bombardimet e pamëshirshme të forcave ruse.

Por ja pse Lviv është kaq i rëndësishëm për mbrojtjen e Ukrainës

Vendndodhja: Rreth 43 milje (70 kilometra) nga kufiri polak, Lviv është në pragun e NATO-s – çdo sulm këtu mund të ketë pasoja ndërkombëtare.

Refugjatët: Lviv është kthyer në pikën zero për ukrainasit e zhvendosur. Ai pret më shumë se 200,000 njerëz të zhvendosur brenda vendit në një qytet me pak më shumë se 700,000 banorë, sipas kryebashkiakut. Ata kanë vërshuar në qytet në kërkim të një sigurie relative, me shumë që e përdorin atë si një pikë ndalimi përpara se të shkojnë në kufi.

Logjistika: Rajoni më i madh shërben si një rrugë thelbësore për furnizimin me armë për ushtrinë ukrainase dhe një përpjekje më e gjerë rezistence që ka dështuar planet e Moskës për një pushtim të ngjashëm me atë.

Kultura: Qendra historike e Lviv është një sit i Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s dhe Muzeu Kombëtar strehon koleksionin më të plotë të vendit të artit të shenjtë mesjetar dhe dorëshkrimeve të rralla fetare.

Baza e përkohshme: Qyteti është bërë shtëpia e improvizuar për shumë organizata mediatike dhe ambasada, të cilat u detyruan të zhvendoseshin nga kryeqyteti i Ukrainës, Kievi.